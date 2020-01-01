Tsotchke (TSOTCHKE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tsotchke (TSOTCHKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tsotchke (TSOTCHKE) tokennel kapcsolatos információk Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics. The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives: -Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them? DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization. Hivatalos webhely: https://github.com/tsotchke/spin_based_neural_network Vásárolj most TSOTCHKE tokent!

Tsotchke (TSOTCHKE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tsotchke (TSOTCHKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Teljes tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 946.38M $ 946.38M $ 946.38M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Minden idők csúcspontja: $ 0.057103 $ 0.057103 $ 0.057103 Minden idők mélypontja: $ 0.00105666 $ 0.00105666 $ 0.00105666 Jelenlegi ár: $ 0.0014145 $ 0.0014145 $ 0.0014145 További tudnivalók a(z) Tsotchke (TSOTCHKE) áráról

Tsotchke (TSOTCHKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tsotchke (TSOTCHKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TSOTCHKE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TSOTCHKE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TSOTCHKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TSOTCHKE token élő árfolyamát!

