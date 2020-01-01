Treehouse ETH (TETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Treehouse ETH (TETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Treehouse ETH (TETH) tokennel kapcsolatos információk tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS). Hivatalos webhely: https://www.treehouse.finance/ Fehér könyv: https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf Vásárolj most TETH tokent!

Treehouse ETH (TETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Treehouse ETH (TETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 381.43M $ 381.43M $ 381.43M Teljes tokenszám: $ 73.08K $ 73.08K $ 73.08K Keringésben lévő tokenszám: $ 73.08K $ 73.08K $ 73.08K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 381.43M $ 381.43M $ 381.43M Minden idők csúcspontja: $ 6,000.87 $ 6,000.87 $ 6,000.87 Minden idők mélypontja: $ 1,683.91 $ 1,683.91 $ 1,683.91 Jelenlegi ár: $ 5,220.98 $ 5,220.98 $ 5,220.98 További tudnivalók a(z) Treehouse ETH (TETH) áráról

Treehouse ETH (TETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Treehouse ETH (TETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TETH token élő árfolyamát!

