Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) tokennel kapcsolatos információk A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be. Hivatalos webhely: https://www.treeincat.com Fehér könyv: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf Vásárolj most TREEINCAT tokent!

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 234.15K $ 234.15K $ 234.15K Teljes tokenszám: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M Keringésben lévő tokenszám: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 234.15K $ 234.15K $ 234.15K Minden idők csúcspontja: $ 0.00197193 $ 0.00197193 $ 0.00197193 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00023658 $ 0.00023658 $ 0.00023658 További tudnivalók a(z) Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) áráról

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TREEINCAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TREEINCAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TREEINCAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TREEINCAT token élő árfolyamát!

TREEINCAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TREEINCAT kapcsán? TREEINCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TREEINCAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

