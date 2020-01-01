THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokennel kapcsolatos információk

This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls

Hivatalos webhely:
https://www.thefinalbitcoincto.com/

Piaci tőkeérték:
$ 27.20K
Teljes tokenszám:
$ 978.36M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 978.36M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 27.20K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.006008
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHITCOIN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SHITCOIN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SHITCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHITCOIN token élő árfolyamát!

SHITCOIN árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHITCOIN kapcsán? SHITCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.