THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokennel kapcsolatos információk This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls Hivatalos webhely: https://www.thefinalbitcoincto.com/ Vásárolj most SHITCOIN tokent!

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.20K $ 27.20K $ 27.20K Teljes tokenszám: $ 978.36M $ 978.36M $ 978.36M Keringésben lévő tokenszám: $ 978.36M $ 978.36M $ 978.36M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.20K $ 27.20K $ 27.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.006008 $ 0.006008 $ 0.006008 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) áráról

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHITCOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHITCOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHITCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHITCOIN token élő árfolyamát!

SHITCOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHITCOIN kapcsán? SHITCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHITCOIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

