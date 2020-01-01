The Dissolution of Value (VALUE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Dissolution of Value (VALUE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Dissolution of Value (VALUE) tokennel kapcsolatos információk The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today’s digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. The Dissolution of Value captures this shift by dispersing the artwork across multiple platforms, challenging the audience to reconsider where value truly resides—whether in ownership, exclusivity, or in the artwork’s ability to spread through decentralized systems. Hivatalos webhely: https://yudho.xyz/ Vásárolj most VALUE tokent!

The Dissolution of Value (VALUE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Dissolution of Value (VALUE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.79K $ 21.79K $ 21.79K Teljes tokenszám: $ 964.79M $ 964.79M $ 964.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 964.79M $ 964.79M $ 964.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.79K $ 21.79K $ 21.79K Minden idők csúcspontja: $ 0.00219403 $ 0.00219403 $ 0.00219403 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) The Dissolution of Value (VALUE) áráról

The Dissolution of Value (VALUE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Dissolution of Value (VALUE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VALUE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VALUE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VALUE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VALUE token élő árfolyamát!

VALUE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VALUE kapcsán? VALUE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VALUE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

