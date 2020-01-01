THAT (THAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) THAT (THAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

THAT (THAT) tokennel kapcsolatos információk THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments. Hivatalos webhely: https://www.that.website Fehér könyv: https://docs.that.global/whitepaper Vásárolj most THAT tokent!

THAT (THAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) THAT (THAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Teljes tokenszám: $ 3.30B $ 3.30B $ 3.30B Keringésben lévő tokenszám: $ 781.80M $ 781.80M $ 781.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Minden idők csúcspontja: $ 0.00146306 $ 0.00146306 $ 0.00146306 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00143158 $ 0.00143158 $ 0.00143158 További tudnivalók a(z) THAT (THAT) áráról

THAT (THAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) THAT (THAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó THAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező THAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) THAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) THAT token élő árfolyamát!

THAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) THAT kapcsán? THAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) THAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

