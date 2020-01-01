SwiftCash (SWIFT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SwiftCash (SWIFT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SwiftCash (SWIFT) tokennel kapcsolatos információk SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months. Hivatalos webhely: https://swiftcash.cc Fehér könyv: https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf Vásárolj most SWIFT tokent!

SwiftCash (SWIFT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SwiftCash (SWIFT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 226.51K $ 226.51K $ 226.51K Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 287.35M $ 287.35M $ 287.35M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Minden idők csúcspontja: $ 0.03944878 $ 0.03944878 $ 0.03944878 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00078829 $ 0.00078829 $ 0.00078829 További tudnivalók a(z) SwiftCash (SWIFT) áráról

SwiftCash (SWIFT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SwiftCash (SWIFT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SWIFT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SWIFT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SWIFT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SWIFT token élő árfolyamát!

