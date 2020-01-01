Super Champs (CHAMP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Super Champs (CHAMP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Super Champs (CHAMP) tokennel kapcsolatos információk The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world's first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com. Hivatalos webhely: https://superchamps.komi.io/ Fehér könyv: https://whitepaper.superchamps.com/ Vásárolj most CHAMP tokent!

Super Champs (CHAMP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Super Champs (CHAMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 903.09M $ 903.09M $ 903.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Minden idők csúcspontja: $ 0.112798 $ 0.112798 $ 0.112798 Minden idők mélypontja: $ 0.00243986 $ 0.00243986 $ 0.00243986 Jelenlegi ár: $ 0.00361193 $ 0.00361193 $ 0.00361193 További tudnivalók a(z) Super Champs (CHAMP) áráról

Super Champs (CHAMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Super Champs (CHAMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHAMP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHAMP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHAMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHAMP token élő árfolyamát!

CHAMP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHAMP kapcsán? CHAMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHAMP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

