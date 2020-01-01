Streamr (DATA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Streamr (DATA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Streamr (DATA) tokennel kapcsolatos információk Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value. Hivatalos webhely: https://streamr.network/ Vásárolj most DATA tokent!

Streamr (DATA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Streamr (DATA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.71M $ 11.71M $ 11.71M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 767.12M $ 767.12M $ 767.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.28M $ 15.28M $ 15.28M Minden idők csúcspontja: $ 0.209972 $ 0.209972 $ 0.209972 Minden idők mélypontja: $ 0.0117923 $ 0.0117923 $ 0.0117923 Jelenlegi ár: $ 0.01527111 $ 0.01527111 $ 0.01527111 További tudnivalók a(z) Streamr (DATA) áráról

Streamr (DATA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Streamr (DATA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DATA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DATA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DATA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DATA token élő árfolyamát!

DATA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DATA kapcsán? DATA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DATA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

