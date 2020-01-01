Store of Value (VAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Store of Value (VAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Store of Value (VAL) tokennel kapcsolatos információk Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time. Hivatalos webhely: https://valmeme.com Fehér könyv: https://drive.google.com/drive/folders/13vjKlnpESUbaUak6t9ow_jOVpc-gMXs6?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto Vásárolj most VAL tokent!

Store of Value (VAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Store of Value (VAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Store of Value (VAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Store of Value (VAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VAL token élő árfolyamát!

VAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VAL kapcsán? VAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

