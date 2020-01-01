Step Finance (STEP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Step Finance (STEP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Step Finance (STEP) tokennel kapcsolatos információk Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers. Hivatalos webhely: https://www.step.finance/ Vásárolj most STEP tokent!

Step Finance (STEP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Step Finance (STEP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.06M $ 20.06M $ 20.06M Teljes tokenszám: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 318.04M $ 318.04M $ 318.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Minden idők csúcspontja: $ 10.2 $ 10.2 $ 10.2 Minden idők mélypontja: $ 0.00654111 $ 0.00654111 $ 0.00654111 Jelenlegi ár: $ 0.063074 $ 0.063074 $ 0.063074 További tudnivalók a(z) Step Finance (STEP) áráról

Step Finance (STEP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Step Finance (STEP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STEP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STEP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STEP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STEP token élő árfolyamát!

STEP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STEP kapcsán? STEP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STEP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

