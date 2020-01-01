Staked LOOP (STLOOP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Staked LOOP (STLOOP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Staked LOOP (STLOOP) tokennel kapcsolatos információk StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance Hivatalos webhely: https://www.loopingcollective.org/ Vásárolj most STLOOP tokent!

Staked LOOP (STLOOP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Staked LOOP (STLOOP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Teljes tokenszám: $ 107.40M $ 107.40M $ 107.40M Keringésben lévő tokenszám: $ 107.40M $ 107.40M $ 107.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Minden idők csúcspontja: $ 0.03765422 $ 0.03765422 $ 0.03765422 Minden idők mélypontja: $ 0.01263185 $ 0.01263185 $ 0.01263185 Jelenlegi ár: $ 0.01284498 $ 0.01284498 $ 0.01284498 További tudnivalók a(z) Staked LOOP (STLOOP) áráról

Staked LOOP (STLOOP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Staked LOOP (STLOOP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STLOOP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STLOOP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STLOOP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STLOOP token élő árfolyamát!

