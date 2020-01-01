Solmax (SOLMAX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solmax (SOLMAX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solmax (SOLMAX) tokennel kapcsolatos információk Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana. Hivatalos webhely: https://solmax.pro/

Solmax (SOLMAX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solmax (SOLMAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.67K $ 31.67K $ 31.67K Teljes tokenszám: $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K Keringésben lévő tokenszám: $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.67K $ 31.67K $ 31.67K Minden idők csúcspontja: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Minden idők mélypontja: $ 0.03384117 $ 0.03384117 $ 0.03384117 Jelenlegi ár: $ 0.105721 $ 0.105721 $ 0.105721 További tudnivalók a(z) Solmax (SOLMAX) áráról

Solmax (SOLMAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solmax (SOLMAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLMAX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOLMAX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLMAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLMAX token élő árfolyamát!

