Solify100 (S100) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solify100 (S100) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Solify100 (S100) tokennel kapcsolatos információk

Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth.

Hivatalos webhely:
https://www.solify100.com/
Fehér könyv:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSt_-RSgU_c4iXgdYGOAWJAuwJvlnA3GGMf-jCF4YbDlsfTgSnykO914opURrf2BRIQ1eUZ4Qm8N4ar/pub

Solify100 (S100) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solify100 (S100) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 836.98K
$ 836.98K$ 836.98K
Teljes tokenszám:
$ 983.44M
$ 983.44M$ 983.44M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 983.44M
$ 983.44M$ 983.44M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 836.98K
$ 836.98K$ 836.98K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00222386
$ 0.00222386$ 0.00222386
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00085006
$ 0.00085006$ 0.00085006

Solify100 (S100) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Solify100 (S100) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó S100 tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező S100 token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) S100 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) S100 token élő árfolyamát!

S100 árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) S100 kapcsán? S100-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.