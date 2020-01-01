SOLENG (SOLENG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLENG (SOLENG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SOLENG (SOLENG) tokennel kapcsolatos információk Soleng is a next-generation solutions engineering agent designed to transform Web3 development. By streamlining complex processes, providing actionable code feedback, and fostering collaboration, Soleng accelerates innovation in decentralized applications and Agent DeFi while ensuring scalability, reliability, and safety. Founded by Lostgirldev, an experienced developer with a strong AI and crypto background, Soleng has been in development for over a year with support from top industry experts. Initial features will focus on improving GitHub workflows and repository management, with plans for a private terminal and live tutorials in the future. The project is backed by a community-driven token launched on Pump.fun, with 75% of the supply allocated to users. Token value accrues through fees for gated access and technical services, with a deflationary burn mechanism enhancing long-term value. Soleng is set to become the leading technical agent in Web3, driving innovation with efficiency and clarity. Hivatalos webhely: https://www.soleng.ai/ Vásárolj most SOLENG tokent!

SOLENG (SOLENG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SOLENG (SOLENG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 103.60K $ 103.60K $ 103.60K Teljes tokenszám: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 103.60K $ 103.60K $ 103.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.00928559 $ 0.00928559 $ 0.00928559 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00010366 $ 0.00010366 $ 0.00010366 További tudnivalók a(z) SOLENG (SOLENG) áráról

SOLENG (SOLENG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SOLENG (SOLENG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLENG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOLENG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLENG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLENG token élő árfolyamát!

