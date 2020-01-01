SolCypher (CYPHER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SolCypher (CYPHER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SolCypher (CYPHER) tokennel kapcsolatos információk SolCypher’s native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss. Hivatalos webhely: https://solcypher.ai Fehér könyv: https://docs.solcypher.ai/docs/tokenomics-white-paper Vásárolj most CYPHER tokent!

SolCypher (CYPHER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SolCypher (CYPHER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 432.69K $ 432.69K $ 432.69K Teljes tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 432.69K $ 432.69K $ 432.69K Minden idők csúcspontja: $ 0.00207527 $ 0.00207527 $ 0.00207527 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00043293 $ 0.00043293 $ 0.00043293 További tudnivalók a(z) SolCypher (CYPHER) áráról

SolCypher (CYPHER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SolCypher (CYPHER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CYPHER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CYPHER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CYPHER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CYPHER token élő árfolyamát!

