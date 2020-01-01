Solcasino Token (SCS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solcasino Token (SCS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solcasino Token (SCS) tokennel kapcsolatos információk Solcasino.io is one of the top licensed casino currently in the Solana blockchain and it also offers multichain features. It is also rated as the top 5 most used Dapp in Solana according to Dappradar. Hivatalos webhely: https://solcasino.io Vásárolj most SCS tokent!

Solcasino Token (SCS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solcasino Token (SCS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Teljes tokenszám: $ 3.29B $ 3.29B $ 3.29B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.29B $ 3.29B $ 3.29B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Minden idők csúcspontja: $ 0.03099588 $ 0.03099588 $ 0.03099588 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00203867 $ 0.00203867 $ 0.00203867 További tudnivalók a(z) Solcasino Token (SCS) áráról

Solcasino Token (SCS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solcasino Token (SCS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SCS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SCS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCS token élő árfolyamát!

