Solace AI ($SLCE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solace AI ($SLCE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Solace AI ($SLCE) tokennel kapcsolatos információk

Solace offers crypto traders different tools they can use to analyze different tokens, as well as an easy to use technical analysis bot, that can give you technical analysis based on any chart picture or screenshot. We have plans to launch more agents on the X platform as well as a mobile app for a central place for our agents to be used. We have a lot of plans for this project and our aim is to build a strong community around it, that will adopt our tools, and eventually start marketing to other telegram groups for them to use.

Hivatalos webhely:
https://slceagent.io

Solace AI ($SLCE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solace AI ($SLCE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 18.27K
$ 18.27K$ 18.27K
Teljes tokenszám:
$ 957.19M
$ 957.19M$ 957.19M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 957.19M
$ 957.19M$ 957.19M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 18.27K
$ 18.27K$ 18.27K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00066003
$ 0.00066003$ 0.00066003
Minden idők mélypontja:
$ 0.00001041
$ 0.00001041$ 0.00001041
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

Solace AI ($SLCE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Solace AI ($SLCE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó $SLCE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező $SLCE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) $SLCE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $SLCE token élő árfolyamát!

$SLCE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $SLCE kapcsán? $SLCE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

