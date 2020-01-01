Shield protocol (SHIELD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shield protocol (SHIELD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Shield protocol (SHIELD) tokennel kapcsolatos információk Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you're staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don't have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Hivatalos webhely: https://www.shieldprotocol.io/ Fehér könyv: https://shield-pro.gitbook.io/shield

Shield protocol (SHIELD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shield protocol (SHIELD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 92.13K $ 92.13K $ 92.13K Teljes tokenszám: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 24.34M $ 24.34M $ 24.34M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 189.22K $ 189.22K $ 189.22K Minden idők csúcspontja: $ 0.04020816 $ 0.04020816 $ 0.04020816 Minden idők mélypontja: $ 0.00372841 $ 0.00372841 $ 0.00372841 Jelenlegi ár: $ 0.00378435 $ 0.00378435 $ 0.00378435 További tudnivalók a(z) Shield protocol (SHIELD) áráról

Shield protocol (SHIELD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shield protocol (SHIELD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHIELD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHIELD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHIELD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHIELD token élő árfolyamát!

SHIELD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHIELD kapcsán? SHIELD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHIELD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

