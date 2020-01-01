Selenium (SELE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Selenium (SELE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Selenium (SELE) tokennel kapcsolatos információk Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets. Hivatalos webhely: https://selenium.finance Fehér könyv: https://docs.selenium.finance

Selenium (SELE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Selenium (SELE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 871.80K $ 871.80K $ 871.80K Teljes tokenszám: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 871.80K $ 871.80K $ 871.80K Minden idők csúcspontja: $ 0.386158 $ 0.386158 $ 0.386158 Minden idők mélypontja: $ 0.130758 $ 0.130758 $ 0.130758 Jelenlegi ár: $ 0.139217 $ 0.139217 $ 0.139217 További tudnivalók a(z) Selenium (SELE) áráról

Selenium (SELE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Selenium (SELE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SELE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SELE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SELE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SELE token élő árfolyamát!

SELE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SELE kapcsán? SELE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SELE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

