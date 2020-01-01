Scout Protocol Token (DEV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Scout Protocol Token (DEV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Scout Protocol Token (DEV) tokennel kapcsolatos információk Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space. Hivatalos webhely: https://scoutgame.xyz/ Fehér könyv: https://docs.google.com/document/d/1xAiP9jS_DOWzjJXHrEXLAkCEAFE1QrInkvMkgGPO2Pk/edit?tab=t.0#heading=h.7mt6tveomd71 Vásárolj most DEV tokent!

Scout Protocol Token (DEV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Scout Protocol Token (DEV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.52M $ 31.52M $ 31.52M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 894.30M $ 894.30M $ 894.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.24M $ 35.24M $ 35.24M Minden idők csúcspontja: $ 0.04382039 $ 0.04382039 $ 0.04382039 Minden idők mélypontja: $ 0.02312087 $ 0.02312087 $ 0.02312087 Jelenlegi ár: $ 0.03524422 $ 0.03524422 $ 0.03524422 További tudnivalók a(z) Scout Protocol Token (DEV) áráról

Scout Protocol Token (DEV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Scout Protocol Token (DEV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEV token élő árfolyamát!

DEV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEV kapcsán? DEV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

