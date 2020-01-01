RUNNER (RUNNER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RUNNER (RUNNER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RUNNER (RUNNER) tokennel kapcsolatos információk Runner is the first-ever meme coin launched by Clanker on the Farcaster platform, representing an exciting expansion beyond Clanker's own primary token. As a pioneer in this space, Runner aims to capture the spirit of community-driven innovation, humor, and creativity, embodying the fun and experimental nature of meme coins while integrating seamlessly into the Farcaster ecosystem. The project is about having fun with this new AI meta. Hivatalos webhely: https://runneronbase.io/ Vásárolj most RUNNER tokent!

RUNNER (RUNNER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RUNNER (RUNNER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 207.28K $ 207.28K $ 207.28K Teljes tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 207.28K $ 207.28K $ 207.28K Minden idők csúcspontja: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Minden idők mélypontja: $ 0.062812 $ 0.062812 $ 0.062812 Jelenlegi ár: $ 0.207278 $ 0.207278 $ 0.207278 További tudnivalók a(z) RUNNER (RUNNER) áráról

RUNNER (RUNNER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RUNNER (RUNNER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RUNNER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RUNNER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RUNNER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RUNNER token élő árfolyamát!

RUNNER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RUNNER kapcsán? RUNNER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RUNNER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

