Rope Token (ROPE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rope Token (ROPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rope Token (ROPE) tokennel kapcsolatos információk ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium. Hivatalos webhely: https://www.ropesolana.com/ Vásárolj most ROPE tokent!

Rope Token (ROPE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rope Token (ROPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 25.26K $ 25.26K $ 25.26K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.21K $ 40.21K $ 40.21K Minden idők csúcspontja: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00402116 $ 0.00402116 $ 0.00402116 További tudnivalók a(z) Rope Token (ROPE) áráról

Rope Token (ROPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rope Token (ROPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROPE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ROPE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ROPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROPE token élő árfolyamát!

ROPE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROPE kapcsán? ROPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ROPE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

