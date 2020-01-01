Robotics Intelligence (RI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Robotics Intelligence (RI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Robotics Intelligence (RI) tokennel kapcsolatos információk Robotics Intelligence is the first open-source, decentralized AI model powering humanoid robots. We're building AI for scalability, adaptability, and security for various use cases, including both industrial and consumer systems. By integrating blockchain technology with advanced artificial intelligence, RI delivers secure, transparent, and scalable intelligence for autonomous humanoids. Robotics Intelligence will enable intelligent autonomous operation with state-of-the-art perception, navigation, and interaction capabilities. Hivatalos webhely: https://rimind.io/ Fehér könyv: https://rimind.io/publications/Robotics_Intelligence_Whitepaper.pdf Vásárolj most RI tokent!

Robotics Intelligence (RI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Robotics Intelligence (RI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.50K Teljes tokenszám: $ 999.54M Keringésben lévő tokenszám: $ 980.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.76K Minden idők csúcspontja: $ 0.00117042 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 További tudnivalók a(z) Robotics Intelligence (RI) áráról

Robotics Intelligence (RI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Robotics Intelligence (RI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RI token élő árfolyamát!

RI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RI kapcsán? RI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

