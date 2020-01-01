RMRK (RMRK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RMRK (RMRK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RMRK (RMRK) tokennel kapcsolatos információk Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token. Hivatalos webhely: https://rmrk.app/ Vásárolj most RMRK tokent!

RMRK (RMRK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RMRK (RMRK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 346.14K $ 346.14K $ 346.14K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.03M $ 9.03M $ 9.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 383.16K $ 383.16K $ 383.16K Minden idők csúcspontja: $ 66.22 $ 66.22 $ 66.22 Minden idők mélypontja: $ 0.01700738 $ 0.01700738 $ 0.01700738 Jelenlegi ár: $ 0.03831582 $ 0.03831582 $ 0.03831582 További tudnivalók a(z) RMRK (RMRK) áráról

RMRK (RMRK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RMRK (RMRK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RMRK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RMRK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RMRK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RMRK token élő árfolyamát!

RMRK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RMRK kapcsán? RMRK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RMRK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

