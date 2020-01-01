Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Recursive Sigil Protocol (GLYPH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokennel kapcsolatos információk GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI. The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage. Hivatalos webhely: https://glyphsigilprotocol.framer.ai Vásárolj most GLYPH tokent!

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Recursive Sigil Protocol (GLYPH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.87K $ 18.87K $ 18.87K Teljes tokenszám: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.87K $ 18.87K $ 18.87K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Recursive Sigil Protocol (GLYPH) áráról

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GLYPH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GLYPH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GLYPH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GLYPH token élő árfolyamát!

GLYPH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GLYPH kapcsán? GLYPH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GLYPH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

