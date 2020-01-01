Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenomikai adatai
Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokennel kapcsolatos információk
GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI.
The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage.
Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Recursive Sigil Protocol (GLYPH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Recursive Sigil Protocol (GLYPH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó GLYPH tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező GLYPH token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) GLYPH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GLYPH token élő árfolyamát!
GLYPH árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GLYPH kapcsán? GLYPH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.