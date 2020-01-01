Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Re Protocol reUSD (REUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Re Protocol reUSD (REUSD) tokennel kapcsolatos információk Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors. Hivatalos webhely: https://re.xyz Fehér könyv: https://docs.re.xyz Vásárolj most REUSD tokent!

Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Re Protocol reUSD (REUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Teljes tokenszám: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K Keringésben lévő tokenszám: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Minden idők csúcspontja: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Minden idők mélypontja: $ 0.873393 $ 0.873393 $ 0.873393 Jelenlegi ár: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 További tudnivalók a(z) Re Protocol reUSD (REUSD) áráról

Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REUSD token élő árfolyamát!

REUSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REUSD kapcsán? REUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) REUSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

