RAT Escape (RAT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RAT Escape (RAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
RAT Escape (RAT) tokennel kapcsolatos információk

RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT.

The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future.

Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels.

Hivatalos webhely:
https://ratescape.xyz/

RAT Escape (RAT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RAT Escape (RAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 300.79K
$ 300.79K$ 300.79K
Teljes tokenszám:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 300.79K
$ 300.79K$ 300.79K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.01577369
$ 0.01577369$ 0.01577369
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00030193
$ 0.00030193$ 0.00030193

RAT Escape (RAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) RAT Escape (RAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó RAT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező RAT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) RAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RAT token élő árfolyamát!

RAT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RAT kapcsán? RAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

