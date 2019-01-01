Pyth USDC (PYTHUSDC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pyth USDC (PYTHUSDC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pyth USDC (PYTHUSDC) tokennel kapcsolatos információk This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Hivatalos webhely: https://app.morpho.org/vault Vásárolj most PYTHUSDC tokent!

Pyth USDC (PYTHUSDC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pyth USDC (PYTHUSDC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 838.70K Teljes tokenszám: $ 796.99K Keringésben lévő tokenszám: $ 796.99K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 838.70K Minden idők csúcspontja: $ 9.22 Minden idők mélypontja: $ 1.012 Jelenlegi ár: $ 1.052

Pyth USDC (PYTHUSDC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pyth USDC (PYTHUSDC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PYTHUSDC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PYTHUSDC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PYTHUSDC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PYTHUSDC token élő árfolyamát!

PYTHUSDC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PYTHUSDC kapcsán? PYTHUSDC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PYTHUSDC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

