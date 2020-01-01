PUSO (PUSO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PUSO (PUSO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PUSO (PUSO) tokennel kapcsolatos információk PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers. Hivatalos webhely: https://www.mento.org/ Vásárolj most PUSO tokent!

PUSO (PUSO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PUSO (PUSO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 80.74K $ 80.74K $ 80.74K Teljes tokenszám: $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 80.74K $ 80.74K $ 80.74K Minden idők csúcspontja: $ 0.01932156 $ 0.01932156 $ 0.01932156 Minden idők mélypontja: $ 0.01539815 $ 0.01539815 $ 0.01539815 Jelenlegi ár: $ 0.01763536 $ 0.01763536 $ 0.01763536 További tudnivalók a(z) PUSO (PUSO) áráról

PUSO (PUSO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PUSO (PUSO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUSO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PUSO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PUSO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUSO token élő árfolyamát!

PUSO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PUSO kapcsán? PUSO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PUSO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!