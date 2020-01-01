Pugg (PUGG) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pugg (PUGG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Pugg (PUGG) tokennel kapcsolatos információk

THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS

$PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe

$PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain,

This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community

Hivatalos webhely:
http://puggcoin.com/

Pugg (PUGG) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pugg (PUGG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 169.91K
Teljes tokenszám:
$ 999.99M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.99M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 169.91K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00275578
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.0001727
Pugg (PUGG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Pugg (PUGG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUGG tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PUGG token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PUGG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUGG token élő árfolyamát!

PUGG árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PUGG kapcsán? PUGG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.