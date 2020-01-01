PREME Token (PREME) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PREME Token (PREME) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PREME Token (PREME) tokennel kapcsolatos információk PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. Hivatalos webhely: https://premetoken.com/ Fehér könyv: https://premetoken.com/#whitepaper

PREME Token (PREME) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PREME Token (PREME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 171.65K $ 171.65K $ 171.65K Teljes tokenszám: $ 235.32M $ 235.32M $ 235.32M Keringésben lévő tokenszám: $ 145.29M $ 145.29M $ 145.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 278.00K $ 278.00K $ 278.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.03344384 $ 0.03344384 $ 0.03344384 Minden idők mélypontja: $ 0.00112798 $ 0.00112798 $ 0.00112798 Jelenlegi ár: $ 0.00118144 $ 0.00118144 $ 0.00118144 További tudnivalók a(z) PREME Token (PREME) áráról

PREME Token (PREME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PREME Token (PREME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PREME tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PREME token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PREME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PREME token élő árfolyamát!

PREME árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PREME kapcsán? PREME-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PREME tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

