Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) tokennel kapcsolatos információk Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/272

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Minden idők csúcspontja: $ 0.10514 $ 0.10514 $ 0.10514 Minden idők mélypontja: $ 0.00139112 $ 0.00139112 $ 0.00139112 Jelenlegi ár: $ 0.00220016 $ 0.00220016 $ 0.00220016 További tudnivalók a(z) Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) áráról

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CONVO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CONVO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CONVO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CONVO token élő árfolyamát!

CONVO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CONVO kapcsán? CONVO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CONVO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

