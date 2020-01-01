POSTHUMAN (PHMN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) POSTHUMAN (PHMN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

POSTHUMAN (PHMN) tokennel kapcsolatos információk The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg Hivatalos webhely: https://posthuman.digital/ Vásárolj most PHMN tokent!

POSTHUMAN (PHMN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) POSTHUMAN (PHMN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 52.70K $ 52.70K $ 52.70K Teljes tokenszám: $ 66.07K $ 66.07K $ 66.07K Keringésben lévő tokenszám: $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 285.72K $ 285.72K $ 285.72K Minden idők csúcspontja: $ 55.2 $ 55.2 $ 55.2 Minden idők mélypontja: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Jelenlegi ár: $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 További tudnivalók a(z) POSTHUMAN (PHMN) áráról

POSTHUMAN (PHMN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) POSTHUMAN (PHMN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PHMN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PHMN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PHMN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PHMN token élő árfolyamát!

PHMN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PHMN kapcsán? PHMN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PHMN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

