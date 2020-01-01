PoSciDonDAO Token (SCI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PoSciDonDAO Token (SCI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PoSciDonDAO Token (SCI) tokennel kapcsolatos információk Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric. Hivatalos webhely: https://www.poscidondao.com/ Vásárolj most SCI tokent!

PoSciDonDAO Token (SCI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PoSciDonDAO Token (SCI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Teljes tokenszám: $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.79M $ 10.79M $ 10.79M Minden idők csúcspontja: $ 6.38 $ 6.38 $ 6.38 Minden idők mélypontja: $ 0.404068 $ 0.404068 $ 0.404068 Jelenlegi ár: $ 0.570642 $ 0.570642 $ 0.570642 További tudnivalók a(z) PoSciDonDAO Token (SCI) áráról

PoSciDonDAO Token (SCI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PoSciDonDAO Token (SCI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SCI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SCI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCI token élő árfolyamát!

