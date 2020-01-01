Pollo (POLLO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pollo (POLLO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pollo (POLLO) tokennel kapcsolatos információk Pollo is a revolutionary prediction and opinion market platform where every trade is just $1, with winners taking up to 25% of the pool. All selections are made transparently using Chainlink VRF. The Pollo platform also features PollPal AI Agent by Virtuals, a fine-tuned LLM designed to uncover trends, simplify win probabilities, analyze Pollo’s proprietary data, and trade, learn, and evolve alongside users. Pollo is building the Truth Protocol, a decentralized platform that promotes accurate predictions, low-risk, high-reward investments, genuine participation, and a reliable alternative to mainstream media. Hivatalos webhely: https://pollo.lol/ Fehér könyv: https://docs.google.com/document/d/18weADozyVgpTnMCLRRehfh8TJHjuOLpywbUpk6jmRsY/pub Vásárolj most POLLO tokent!

Pollo (POLLO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pollo (POLLO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.57K $ 15.57K $ 15.57K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.57K $ 15.57K $ 15.57K Minden idők csúcspontja: $ 0.00172958 $ 0.00172958 $ 0.00172958 Minden idők mélypontja: $ 0.00001478 $ 0.00001478 $ 0.00001478 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Pollo (POLLO) áráról

Pollo (POLLO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pollo (POLLO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POLLO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POLLO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POLLO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POLLO token élő árfolyamát!

POLLO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POLLO kapcsán? POLLO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POLLO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

