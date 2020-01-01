Points (POINTS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Points (POINTS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Points (POINTS) tokennel kapcsolatos információk Memecoin of this cycle, no website Hivatalos webhely: https://points.cool/ Vásárolj most POINTS tokent!

Points (POINTS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Points (POINTS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 68.40K $ 68.40K $ 68.40K Teljes tokenszám: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 68.40K $ 68.40K $ 68.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.059039 $ 0.059039 $ 0.059039 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027468 $ 0.00027468 $ 0.00027468 További tudnivalók a(z) Points (POINTS) áráról

Points (POINTS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Points (POINTS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POINTS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POINTS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POINTS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POINTS token élő árfolyamát!

POINTS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POINTS kapcsán? POINTS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POINTS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

