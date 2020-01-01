PLATH ($PLATH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PLATH ($PLATH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PLATH ($PLATH) tokennel kapcsolatos információk PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade. Hivatalos webhely: https://plathonsolana.com/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/12N9I7jMVc0_gZyE7oTibcw2mbeS_WaGc/view?usp=drivesdk Vásárolj most $PLATH tokent!

PLATH ($PLATH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PLATH ($PLATH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 180.97K $ 180.97K $ 180.97K Teljes tokenszám: $ 967.15M $ 967.15M $ 967.15M Keringésben lévő tokenszám: $ 967.15M $ 967.15M $ 967.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 180.97K $ 180.97K $ 180.97K Minden idők csúcspontja: $ 0.00150056 $ 0.00150056 $ 0.00150056 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00018669 $ 0.00018669 $ 0.00018669 További tudnivalók a(z) PLATH ($PLATH) áráról

PLATH ($PLATH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PLATH ($PLATH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $PLATH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $PLATH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $PLATH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $PLATH token élő árfolyamát!

$PLATH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $PLATH kapcsán? $PLATH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $PLATH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!