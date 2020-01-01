PIM PIMLING (PIM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PIM PIMLING (PIM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PIM PIMLING (PIM) tokennel kapcsolatos információk Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness. Hivatalos webhely: https://pimpimling.wtf/ Vásárolj most PIM tokent!

PIM PIMLING (PIM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PIM PIMLING (PIM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.95K $ 19.95K $ 19.95K Teljes tokenszám: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.95K $ 19.95K $ 19.95K Minden idők csúcspontja: $ 0.00384742 $ 0.00384742 $ 0.00384742 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) PIM PIMLING (PIM) áráról

PIM PIMLING (PIM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PIM PIMLING (PIM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PIM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PIM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PIM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PIM token élő árfolyamát!

PIM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PIM kapcsán? PIM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

