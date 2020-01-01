Patchy (PATCHY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Patchy (PATCHY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Patchy (PATCHY) tokennel kapcsolatos információk Patchy is a meme coin launched on LetsBonk.fun, centered around a shapeshifting gecko created by the fusion of major crypto meme archetypes. The project stands out through its focus on narrative, consistent content output, and high-quality animated memes. Patchy is designed to evolve with meme trends, collaborating closely with the Bonk ecosystem to push creativity and originality in the space. The team is committed to long-term growth through storytelling, culture, and community engagement. Hivatalos webhely: https://patchyonsol.com/ Vásárolj most PATCHY tokent!

Patchy (PATCHY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Patchy (PATCHY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Teljes tokenszám: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Minden idők csúcspontja: $ 0.0013772 $ 0.0013772 $ 0.0013772 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Patchy (PATCHY) áráról

Patchy (PATCHY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Patchy (PATCHY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PATCHY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PATCHY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PATCHY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PATCHY token élő árfolyamát!

PATCHY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PATCHY kapcsán? PATCHY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PATCHY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

