USD1 (USD1) tokenomikai adatai

USD1 (USD1) tokennel kapcsolatos információk USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future. Hivatalos webhely: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Fehér könyv: https://static.worldlibertyfinancial.com/docs/gold-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/USD1ttGY1N17NEEHLmELoaybftRBUSErhqYiQzvEmuB Vásárolj most USD1 tokent!

USD1 (USD1) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) USD1 (USD1) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.66B $ 2.66B $ 2.66B Teljes tokenszám: $ 2.66B $ 2.66B $ 2.66B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.66B $ 2.66B $ 2.66B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.66B $ 2.66B $ 2.66B Minden idők csúcspontja: $ 1.0188 $ 1.0188 $ 1.0188 Minden idők mélypontja: $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 Jelenlegi ár: $ 0.9992 $ 0.9992 $ 0.9992 További tudnivalók a(z) USD1 (USD1) áráról

USD1 (USD1) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) USD1 (USD1) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USD1 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USD1 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USD1 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USD1 token élő árfolyamát!

