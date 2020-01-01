Paca AI (PACA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Paca AI (PACA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Paca AI (PACA) tokennel kapcsolatos információk Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses. Hivatalos webhely: https://www.alpacanetwork.ai/ Fehér könyv: https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper Vásárolj most PACA tokent!

Paca AI (PACA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Paca AI (PACA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Teljes tokenszám: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Keringésben lévő tokenszám: $ 753.69M $ 753.69M $ 753.69M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Minden idők csúcspontja: $ 0.01178802 $ 0.01178802 $ 0.01178802 Minden idők mélypontja: $ 0.00073555 $ 0.00073555 $ 0.00073555 Jelenlegi ár: $ 0.00161585 $ 0.00161585 $ 0.00161585 További tudnivalók a(z) Paca AI (PACA) áráról

Paca AI (PACA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Paca AI (PACA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PACA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PACA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PACA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PACA token élő árfolyamát!

PACA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PACA kapcsán? PACA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PACA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

