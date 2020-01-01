Origin Ether (OETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Origin Ether (OETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Origin Ether (OETH) tokennel kapcsolatos információk Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol. Hivatalos webhely: https://oeth.com/ Fehér könyv: https://docs.oeth.com/ Vásárolj most OETH tokent!

Origin Ether (OETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Origin Ether (OETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 234.93M Teljes tokenszám: $ 54.67K Keringésben lévő tokenszám: $ 54.67K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 234.93M Minden idők csúcspontja: $ 4,946.76 Minden idők mélypontja: $ 979.35 Jelenlegi ár: $ 4,297.17

Origin Ether (OETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Origin Ether (OETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OETH token élő árfolyamát!

OETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OETH kapcsán? OETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

