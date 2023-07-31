Onchain AI (OCAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Onchain AI (OCAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Onchain AI (OCAI) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development. Hivatalos webhely: https://onchain-ai.com/ Fehér könyv: https://docs.onchain-ai.com/ Vásárolj most OCAI tokent!

Onchain AI (OCAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Onchain AI (OCAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 166.11K $ 166.11K $ 166.11K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 184.57K $ 184.57K $ 184.57K Minden idők csúcspontja: $ 0.082139 $ 0.082139 $ 0.082139 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00184568 $ 0.00184568 $ 0.00184568 További tudnivalók a(z) Onchain AI (OCAI) áráról

Onchain AI (OCAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Onchain AI (OCAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OCAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OCAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OCAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OCAI token élő árfolyamát!

OCAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OCAI kapcsán? OCAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OCAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

