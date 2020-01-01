Offshift (XFT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Offshift (XFT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Offshift (XFT) tokennel kapcsolatos információk Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, Offshift Momiji, is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1. Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO. Hivatalos webhely: https://offshift.io/ Fehér könyv: https://open.offshift.io/offshiftXFT/new-papers/-/blob/main/Offshift%20Ecosystem%20Whitepaper.md Vásárolj most XFT tokent!

Offshift (XFT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Offshift (XFT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 756.10K $ 756.10K $ 756.10K Teljes tokenszám: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 756.10K $ 756.10K $ 756.10K Minden idők csúcspontja: $ 24.69 $ 24.69 $ 24.69 Minden idők mélypontja: $ 0.04483419 $ 0.04483419 $ 0.04483419 Jelenlegi ár: $ 0.075064 $ 0.075064 $ 0.075064 További tudnivalók a(z) Offshift (XFT) áráról

Offshift (XFT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Offshift (XFT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XFT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XFT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XFT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XFT token élő árfolyamát!

XFT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XFT kapcsán? XFT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XFT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

