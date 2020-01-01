Obortech (OBOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Obortech (OBOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Obortech (OBOT) tokennel kapcsolatos információk OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network. Hivatalos webhely: https://www.obortech.io/ Vásárolj most OBOT tokent!

Obortech (OBOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Obortech (OBOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Teljes tokenszám: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 197.50M $ 197.50M $ 197.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Minden idők csúcspontja: $ 0.132549 $ 0.132549 $ 0.132549 Minden idők mélypontja: $ 0.0001099 $ 0.0001099 $ 0.0001099 Jelenlegi ár: $ 0.00725931 $ 0.00725931 $ 0.00725931 További tudnivalók a(z) Obortech (OBOT) áráról

Obortech (OBOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Obortech (OBOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OBOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OBOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OBOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OBOT token élő árfolyamát!

OBOT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OBOT kapcsán? OBOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OBOT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

