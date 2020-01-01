NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomikai adatai

NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NIKITA by Virtuals (NIKITA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokennel kapcsolatos információk

Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.

https://nikita-agent.xyz/

NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NIKITA by Virtuals (NIKITA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 61.76K
$ 61.76K$ 61.76K
Teljes tokenszám:
$ 997.29M
$ 997.29M$ 997.29M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 997.29M
$ 997.29M$ 997.29M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 61.76K
$ 61.76K$ 61.76K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00803046
$ 0.00803046$ 0.00803046
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó NIKITA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező NIKITA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) NIKITA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NIKITA token élő árfolyamát!

NIKITA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NIKITA kapcsán? NIKITA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

