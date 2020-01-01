neuron ICP (NICP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) neuron ICP (NICP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

neuron ICP (NICP) tokennel kapcsolatos információk nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP. Hivatalos webhely: https://waterneuron.fi/ Vásárolj most NICP tokent!

neuron ICP (NICP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) neuron ICP (NICP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 906.37K $ 906.37K $ 906.37K Teljes tokenszám: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K Keringésben lévő tokenszám: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 906.37K $ 906.37K $ 906.37K Minden idők csúcspontja: $ 15.12 $ 15.12 $ 15.12 Minden idők mélypontja: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Jelenlegi ár: $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 További tudnivalók a(z) neuron ICP (NICP) áráról

neuron ICP (NICP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) neuron ICP (NICP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NICP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NICP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NICP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NICP token élő árfolyamát!

NICP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NICP kapcsán? NICP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NICP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

