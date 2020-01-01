Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nest Elixir Vault (NELIXIR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokennel kapcsolatos információk At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Hivatalos webhely: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault Vásárolj most NELIXIR tokent!

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nest Elixir Vault (NELIXIR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 381.36K $ 381.36K $ 381.36K Teljes tokenszám: $ 368.03K $ 368.03K $ 368.03K Keringésben lévő tokenszám: $ 368.03K $ 368.03K $ 368.03K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 381.36K $ 381.36K $ 381.36K Minden idők csúcspontja: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Minden idők mélypontja: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Jelenlegi ár: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 További tudnivalók a(z) Nest Elixir Vault (NELIXIR) áráról

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NELIXIR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NELIXIR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NELIXIR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NELIXIR token élő árfolyamát!

NELIXIR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NELIXIR kapcsán? NELIXIR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NELIXIR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!