Nest Alpha Vault (NALPHA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nest Alpha Vault (NALPHA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nest Alpha Vault (NALPHA) tokennel kapcsolatos információk Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest Alpha Vault offers a highly liquid yield strategy ideal to most users. It includes a diversified selection of tokenized assets from AAA firms and asset managers, as well as yields from private credit and trade financing agreements from accredited protocol partners. Designed with liquidity in mind, the vault is bolstered by a dedicated liquidity buffer supported by industry leading yield-bearing stablecoin protocols, ensuring seamless access for retail users and liquidity providers alike. Hivatalos webhely: https://app.nest.credit/nest-alpha-vault Vásárolj most NALPHA tokent!

Nest Alpha Vault (NALPHA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nest Alpha Vault (NALPHA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Teljes tokenszám: $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Minden idők csúcspontja: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Minden idők mélypontja: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Jelenlegi ár: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 További tudnivalók a(z) Nest Alpha Vault (NALPHA) áráról

Nest Alpha Vault (NALPHA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nest Alpha Vault (NALPHA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NALPHA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NALPHA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NALPHA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NALPHA token élő árfolyamát!

NALPHA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NALPHA kapcsán? NALPHA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NALPHA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!